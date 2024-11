Bagnoli l’ex Cementir a Invitalia a titolo gratuito | Tappa fondamentale per la rigenerazione dell’area

Leggi su Ildenaro.it

è stata definita l’acquisizione, aex, circa 70mila metri quadrati tra via Coroglio e via Pasquale Leonardi Cattolica. Una zona che riveste un ruolo strategico all’interno del Programma di risanamento ambientale eurbana, ridefinito con la variante dello stralcio urbanistico approvata nel maggio 2023. Sotto l’egida del commissario straordinario di governo per, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e nell’ambito degli indirizzi sanciti dalla cabina di regia governativa presieduta negli scorsi mesi dal ministro per gli Affari europei, il Sud e le Politiche di coesione Raffaele Fitto, vicepresidente designato della Commissione europea, è stato definito un accordo transattivo trae Basi 15 srl, parte del gruppoHolding Spa.