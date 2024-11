Iodonna.it - Aveva 13 anni ed era una vera personalità. In occasione dell’inaugurazione di statue e targhe commemorative, tirava lei la corda per scoprirle, grazie al trucco della salsiccia

Nei corridoi di Buckingham Palace e delle altre dimore reali ora regna il silenzio. La piccola Beth, adottata dalla regina Camilla nel 2011 dal Battersea Dog And Cat Home di Londra – il rifugio per cani e gatti di cui è da tempo patrona – era solita correre di stanza in stanza, abbaiando assieme alla “sorellina” Bluebell. E ora se ne sente la mancanza. La simpatica e vivacissima Jack Russell Terrier se n’è andata domenica scorsa a causa di un tumore inoperabile. E Carlo e Camilla sono inconsolabili. La regina Elisabetta si distrae da Meghan e Harry con la sua passione: i corgi X Addio a Beth, l’adorata cagnolinaregina CamillaA dare la notizia sono stati gli assistenti di Carlo e Camilla a Buckingham Palace con un comunicato ufficiale, proprio come era solita fare Elisabetta II con i suoi tanti corgi.