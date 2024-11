Quotidiano.net - Anche il lusso piange, persi 50 milioni di clienti in 2 anni

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 novembre 2024 – Per la prima volta il settore delconosce un rallentamento, fatta salva la parentesi del periodo Covid. Tende a ridursi la base deiche rientrano nel panorama di chi acquista beni lussuosi, complicil’incertezza economica, l’aumento dei prezzi e una sostanziale distanza dei giovani, almeno in parte, dai brand. In duesi sono50di. Lo studio di Bain & Company La spesa globale per ilnel 2024 si mantiene più o meno stabile, con le stime che parlano di una variazione inclusa fra il -1% e il +1% rispetto al 2023, e una spesa complessiva prevista di 1500 miliardi di euro. I dati emergono dal report suldi Bain & Company, realizzato in collaborazione con la Fondazione Altagamma. Stando al tasso di cambio corrente, siamo dinanzi a una sostanziale contrazione del 2%, causatadal calo dell’advocacy verso i brand della Generazione Z.