Al via la riqualificazione della scarpata del lungomare

Tarantini Time QuotidianoNel pieno rispetto del cronoprogramma stilato all’indomani dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il cantiere allestito per la rifunzionalizzazionedeldel capoluogo ionico è diventato pienamente operativo. Questo pomeriggio il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, l’assessore all’Ambiente, Stefania Fornaro, altri componentiGiunta e dell’Amministrazione comunale, il dirigente ed i funzionari del Settore Ambiente del Comune hanno assistito all’avvio delle fasi propedeutiche agli interventi che dovranno restituire decoro ad uno dei luoghi più iconicicittà. Ad occuparsi delle operazioni di messa in sicurezza e recupero ambientaledelsarà una ditta campana che effettuerà non solo interventi di ingegneria naturalistica, ma anche di sistemazione del suolo/terreno vegetale superficiale, con realizzazione di micropali mitigati con un rivestimento di lamiere in acciaio corten coadiuvato da fascinate.