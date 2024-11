Formiche.net - Zagabria opta per i droni Bayraktar. Tutti i dettagli sull’accordo

Anchedecide di puntare sulle capacità unmanned. Il ministro della Difesa Ivan Anusic ha infatti annunciato che il suo Paese ha approvato l’acquisto di seidi fabbricazione turcaTB2 all’interno di un accordo del valore di 84,6 milioni di euro (pari a circa 95 milioni di dollari), con le spese che saranno spalmate in tre anni (20,2 milioni di euro quest’anno, 37,5 milioni di euro nel 2025 e 27 milioni di euro nel 2026). Tale accordo rientra nel più ampio piano di modernizzazione delle Forze Armate del Paese adriatico, per finanziare il quale il governo croato stima di allocare 1,5 miliardi per le spese della Difesa nel 2025.Secondo il ministro Anusic, iTB2 saranno configurati per garantire una copertura radio doppia dell’intero territorio croato, sia in modalità stazionaria che mobile.