Ventura | Inter e Napoli lotteranno per lo Scudetto

Gian Piero, ex allenatore del, ha parlato a “Il quotidiano di Puglia”. Queste le sue dichiarazioni:“Golf? Mi diverto un mondo, dopo 45 anni di calcio ora dedico un po’ di tempo a me stesso. Gioco tra Bari e Torino. E occhio e cuore al calcio, soprattutto alla Nazionale che ci sta regalando grandissime soddisfazioni nonostante il passo falso di ieri. Lo sguardo è proiettato al futuro. Ho ricevuto offerte ancheessanti per tornare in panchina, ma ho capito che quando prendi una decisione, devi portarla avanti. Dopo un Europeo che più brutto non poteva essere, ora mi affascina seguire la Nazionale. Spalletti è una splendida persona e un grande allenatore, ha conferito sicurezza e fatto recuperi importanti, come per esempio Tonali.per il primo posto, ma attenzione all’Atalanta.