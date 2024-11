Anteprima24.it - Va in montagna e si perde, 50enne salvato a Padula

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato ritrovato epoco fa, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile, un uomo di 50 anni che si era perso inda ieri. L'episodio è avvenuto a Montesano sulla Marcellana. Il, originario del potentino, si era recato ina Montesano quando, per cause in corso di accertamento, si è perso ed ha allertato la moglie. Sul posto da ieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione civile che solo questa mattina hanno ritrovato ilnel comune di. L'uomo è stato messo in salvo ed è tornato a casa.