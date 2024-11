Lanazione.it - Un busto per Mazzei. Consegnato da Torart alle ’Figlie’ americane: "Great e wonderful"

". Era tutto un apprezzamento in lingua inglese ieri ai laboratori d’arte internazionali(famosi per utilizzare il robot e per aver realizzato in passato opere di Jeff Koons, Maurizio Cattelan, Zaha Hadid, Giuseppe Penone, Vanessa Beecroft). Una quarantina di Dar (Daughters of american revolution, Figlie della rivoluzione americana) dall’Arizona, dall’Ohio, da Washington, dal New Mexico, dall’Alabama hanno fatto visita a Torano agli spazi lavorativi ed espositivi dove Luciano Massari ha realizzato ilin marmo bianco di Filippo(con materiale donato dalla Bruno Lucchetti marmi e graniti), che è stato posizionato nell’atrio del Comune di Pisa (accanto alla carrozza di Garibaldi) a ricordare la grandezza del toscano, che fu amico di Thomas Jefferson e ispiratore con la sua frase "All men are created equals", tutti gli uomini sono creati uguali, della Dichiarazione d’Indipendenza americana (1776).