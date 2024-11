Sport.quotidiano.net - Tuttocuoio, niente riscatto. Paga la grinta dei pratesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

ZENITH PRATO 31 ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Kouassi, Cecchi, Saccenti (65’ Rosi); Toci (53’ Bicchierini); Mertiri (73’ Falteri), Cellai (83’ Tempestini). All. Settesoldi.(5-3-2): Dainelli; Moretti, Bardini (75’ Benericetti), Salto Lomba, Lorenzini (75’ Ciotola), Contipelli (90’ Centonze); Fino, Russo (80’ Sansaro), Haka; Massaro (65’ Di Natale) Acosty. All. Firicano. Arbitro: Moro di Novi Ligure. Reti: 9’ Cellai, 52’ Contipelli, 79’ Kouassi, 81’ Falteri., anzi. Prosegue il momento grigio del, sconfitto 3-1 a Prato dalla Zenith. I padroni di casa, anch’essi neopromossi, hanno messo in campo maggioree voglia di vincere, dettata dalla necessità di risalire la classifica, qualità che alla fine hanno fatto la differenza.