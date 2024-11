Formiche.net - Su Uber giusto fare retromarcia. Caroppo (Forza Italia) spiega perché

Gli investimenti, si dice, vanno dove sono i benvenuti. In questi giorni non sono certo passate inosservate le preoccupazioni trapelate da ambienti vicini all’amministrazione americana, circa i potenziali effetti nefasti per, riconducibili al decreto interministeriale firmato lo scorso ottobre dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il provvedimento in questione, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo anno, introduce per i conducenti di auto a noleggio, gli Ncc, l’obbligo di tenere un foglio di servizio elettronico, dove registrare dati relativi ai clienti e alle corse, ma anche di rispettare una pausa di venti minuti tra la prenotazione e l’erogazione di una corsa. Una disposizione, quest’ultima, che secondo le citate fonti rischia di uccidere un settore nel quale è attiva dal 2013 anche la statunitense