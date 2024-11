Gaeta.it - Rientro scolastico a Castellammare di Stabia: la sicurezza al centro dopo l’aggressione a un’insegnante

Facebook WhatsAppTwitter La situazione adi, in provincia di Napoli, si è rafforzata con l’arrivo degli alunni del plesso “Catello Salvati” dell’istituto comprensivo “2 Panzini”. Ila scuola, avvenutouna violenta aggressione a una docente, è stato organizzato con misure straordinarie per garantire ladegli studenti e per evitare che l’incidente venisse amplificato dai media. I genitori hanno contribuito attivamente, accompagnando i loro figli, mentre i carabinieri vigilavano sull’ingresso.e protezione per gli studentiPer tutelare gli alunni, i genitori hanno richiesto un accesso controllato all’istituto, impedendo che i bambini fossero ripresi dai numerosi rappresentanti della stampa presenti. La necessità di proteggere i più piccoli da eventuali ripercussioni mediatiche si è rivelata fondamentale.