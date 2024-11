Oasport.it - Ranking ATP (18 novembre 2024): Jannik Sinner numero 1 fino agli Australian Open! Anche Bellucci nei 100

8 tornei vinti, come non ci riusciva nessuno da Andy Murray nel 2016, due Slam, le ATP Finals, la leadership mondiale.è l’uomo del, e su questo ormai le discussioni non ci sono. Una scalata che non è fondamentalmente terminata, per il classe 2001 di Sesto Pusteria, che di tennis ne ha ancora davvero tanto davanti.Le Finals hanno regalato, oltre al consolidamento del primato dialtre notizie. Innanzitutto, la sua leadership non potrà essere scalfitaa dopo gli, e questo lo avvicinerà alle settimane in vetta di Alcaraz, Nastase e Kuerten (si va dalle 36 alle 43). Poi, Taylor Fritz diventa il primo americano destinato a giocare gli, Medvedev permettendo, da testa di serie almeno4 dai tempi di Andy Roddick. Con i soli Challenger attivi oltre ai tornei ATP le posizioni che si muovono sono nella quasi totalità quelle oltre la 50a.