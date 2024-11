Ilrestodelcarlino.it - Preferenze di Modena alle elezioni regionali: exploit Costi, Muzzarelli re in città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 18 novembre 2024 – Effetto sindaci, o meglio ex sindaci, sul Pd modenese: Gian Carloe Maria(oltre 11mila, 4.500 solo a Formigine) fanno il pieno e trainano i Dem verso un risultato storico. Rilevante anche la componente cattolica: questa volta non si è concentrata su un candidato, ma si è ‘spaccata’ trae Ferrari. Il centrodestra conserva il dominio dell’Appennino, ma la sproporzione tra Fratelli d’Italia e il resto della coalizione è davvero evidente. E ancora, l’affluenza crolla di 21 punti a livello provinciale, passando dal 69,12 al 47,2 (un po’ meglioal 50,80), ci sono meno voti complessivi. Ma leai candidati rispetto al passato aumentano. L’analisi / Perché de Pascale e il Pd hanno vinto – di V. Baroncini Infine, lotta senza quartiere per il quarto posto nel Pd: la spunta alla fine Ludovica Carla Ferrari, ma con Susan Baraccani, Paolo Negro e Stefania Gasparini è stata battaglia fino all’ultimo: una dura competizione interna di cui anche in questo caso i Dem hanno beneficato.