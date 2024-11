361magazine.com - Nella mente di Narciso: Quando il narcisismo distrugge, una docu-serie rivelatrice

L’amore malato:ildi”,di RaiPlay con Roberta BruzzoneIl piccolo schermo, spesso accusato di banalizzare la realtà, si trasforma in uno strumento di riflessione profonda con la nuovadi RaiPlay, “di” in onda dal 26 novembre. Guidati dalla esperta criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, ci addentreremo negli abissi delladi quattro assassini, le cui azioni hanno sconvolto l’opinione pubblica.Attraverso l’analisi di casi di cronaca nera di grande impatto mediatico, come l’omicidio di Bolzano, il delitto di Temù e il femminicidio di Giulia Tramontano, la Bruzzone ci svela i meccanismi psicologici che spingono un individuo a compiere gesti efferati. Un viaggio inquietante alla scoperta delpatologico, un disturbo della personalità caratterizzato da un esagerato senso di grandiosità, un bisogno smodato di ammirazione e una totale mancanza di empatia.