Anteprima24.it - Misiani (PD): Manfredi saprà guidare ANCI con competenza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’accordo suè un’ottima notizia. Il sindaco di Napoli è un profilo di altissimo livello, ha tutte le carte in regola percon grandee autorevolezza”. Lo afferma Antonio, senatore e commissario del PD Campania, commentando la notizia che il sindaco di Napoli ha trovato la fiducia della maggioranza per essere eletto mercoledì presidente dell’. “Per Napoli e per il Mezzogiorno – spiega– quanto sta venendo avanti è un fatto estremamente importante, a maggior ragione in una fase in cui purtroppo tornano i tagli di bilo agli enti locali, con una forte penalizzazione per i comuni del Sud, e la legge sull’autonomia differenziata è un fattore di aspra divisione per il mondo politico e istituzionale”.L'articolo(PD):conproviene da Anteprima24.