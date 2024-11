Dailymilan.it - Milan, Alvaro Morata rassicura Fonseca dalla Spagna: e con la Svizzera partirà dal 1’?

Leggi su Dailymilan.it

hatodopo il problema alla testa: e con lasi candida per una maglia da titolareIl casoè finalmente rientrato in casae lo stesso attaccante spagnolo hato mister Pauloper quanto riguarda le sue condizioni di salute, dopo che l’ex Atletico Madrid era stato vittima di un brutto scontro aereo con Pavlovic in allenamento, con tanto di trauma cranico e trasporto in ospedale per controlli clinici. Il problema è poi rientrato, tanto che il ct delle Furie Rosse Luis De La Fuente lo ha convocato per gli impegni di Nations League.ha anche disputato 21 minuti nella prima gara contro la Danimarca e non tornerà aello in anticipo, ma dovrebbe addirittura essere nell’undici titolare per la seconda sfida della competizione, contro ladi Noah Okafor.