Mi sposo L’annuncio ufficiale a Verissimo con tanto di data dalla bella vip della tv e dei reality

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo la proposta di nozze, arrivata mesi fa, non si era più saputo nulla. Ma ora c’è laarriva sempre in tv, aper la precisione, dove la showgirl, ballerina, ex concorrente del GF Vip ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha non solo confermato i fiori d’arancio a Silvia Toffanin ma anche svelato il girono preciso. Che non è affatto casuale.Unasignificativa per entrambi perché è quella che in un certo senso segna l’inizio del loro amore. Il 10 novembre è la “in cui ci siamo conosciuti, in cui ci siamo visti per la prima volta, lui mi aveva notata proprio durante una mia precedente intervista qui a. Le nozze credo ci saranno tra due anni, nel 2026”.Leggi anche: “Purtroppo è così”. Ballando con le stelle, Anastasia informa il pubblico dopo l’infortunio.