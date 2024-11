Ilveggente.it - Messaggio strappalacrime: addio clamoroso in F1

Doppioalla Formula 1: ilcorre sul web, tifosi attoniti.Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Solo che certe volte ce ne dimentichiamo, illudendoci che le cose, soprattutto quelle belle che ci rendono felici, possano durare per l’eternità. Salvo poi andare a sbattere contro quel muro crudele che si chiama realtà e che ci costringe, per forza di cose, ad accettare anche ciò che proprio non ci va giù.in F1 (LaPresse) – Ilveggente.itNe sa qualcosa un certo ex campione del mondo di Formula 1, che nei giorni scorsi, malgrado non volesse, si è visto costretto ad annunciare il suo. Parliamo di Damon Hill, oggi 64enne, che 25 anni fa, nel 1999, ha lasciato l’automobilismo per poi cimentarsi in un’avventura per lui inedita e, in quanto tale, anche estremamente entusiasmante.