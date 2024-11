Liberoquotidiano.it - Mai più senza Olive: Ficacci lancia l'innovativo Mini Trio di olive da tavola per gustare un aperitivo 10 e lode

(Adnkronos) - Un appetizer gourmet confezionato nell'vassoio ecosostenibile riciclabile nella carta, capace di ridurre l'utilizzo di plastica dell'87%. Le migliori cultivar diolio ne liquido di governo, comode e pronte all'uso. Disponibile nella doppia versioneintere o denocciolateCastel Madama ( Roma) ,18 novembre 2024 – È sempre l'ora del! L'azienda leader nella produzione dida, nata 60 anni fa a Castel Madama alle porte di Roma, si fa in tre anche questa volta,ndo il secondo vassoio ecosostenibile da 210 gr, pensato per chi vive il rito dell'nel segno della qualità e della sostenibilità.Un prodotto dal doppio appeal: il, oltre a contenere 3 cultivar diper garantire un'esperienza di tasting varia e ricercata, ha il vantaggio di avere un pack eco-friendly dal design versatile ed elegante: la vaschetta in carta FSC® o PEFCTM è al 100% riciclabile nella carta ed è ideata appositamente per essere utilizzatala necessità di travasare il contenuto rispettandone gusto e proprietà organolettiche.