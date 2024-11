Quotidiano.net - L’Osservatorio: il 40% delle famiglie italiane in una situazione economica "problematica"

NATALE SARÀ, come sempre, un termometro importante per misurare la capacità d’acquisto degli italiani. Ma l’avvicinamento al periodo più significativo dell’anno in fatto di shopping avviene con selettività. Dopo tre mesi di crescita, infatti, le intenzioni d’acquisto degli italiani sono tornate alla fine dell’estate in lieve calo (-1,1%) rimanendo sui livelli più elevati del 2024 ma comunque tra i bassi più degli ultimi due anni. Secondomensile Findomestic di ottobre (l’indagine è stata realizzata in collaborazione con Eumetra e Research Dogma con interviste effettuate nei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre) anche l’incertezza dello scenario internazionale sta influendo sulla propensione all’acquisto. Dopo l’inflazione, che rimane sempre la prima preoccupazione per il 55% del campione, il timore per gli impattiguerre in Ucraina e Medio Oriente (40%) ha superato quello per il calo del potere d’acquisto (39%) e per i cambiamenti climatici (37%).