Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 4-5 Europei curling femminile in DIRETTA: punto italiano nel sesto end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-NORVEGIA DIDALLE 15.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.0008:56 Il copione sembra quello visto nei due end appena trascorsi. Nessuna delle due compagini vuole correre rischi.08:54 Avvio di end molto rapido con numerose bocciate che si susseguono. Quattro tiri per parte al termine ed una stone.SETTIMO END08:48 Come prevedibile arriva il comodo draw di Constantini ed ilazzurro.4-5.08:46 Come accaduto nell’end precedente, ma a parti invertire, lagioca per obbligare le avversarie a marcare un.08:44 Siamo a metà delend con attualmente due stone svizzere a. L’avrà a disposizione l’ultimo tiro.