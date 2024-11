Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-0, Europei curling femminile in DIRETTA: inizia lo scontro al vertice

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-NORVEGIA DIDALLE 15.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.00PRIMO END06:58 Tutto pronto a Lohja (Finlandia). Sta perre loaltra!06:53 La vincente dell’incontro resterà al comando del round robin dando un importante segnale in vista delle qualificazioni. In classifica attualmente oltre adtroviamo la Svezia a punteggio pieno.06:49 Le azzurre sfidano le campionesse in carica per confermare ancora una volta i progresi mostrati in ambito internazionale e provare a tirare un tiro mancino a Tirinzoni e compagne.06:44 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di