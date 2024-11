Lortica.it - Liberare la casa, liberare l’anima

Quante volte ci siamo sentiti soffocare dalla mole di oggetti che ci circondano, senza renderci conto che il peso non era solo fisico, ma anche emotivo? La nostra, lo spazio dove viviamo, è il riflesso del nostro mondo interiore. Quando ci liberiamo del superfluo, qualcosa di profondo si muove dentro di noi, portando aria fresca nella mente e nel cuore.Le tossine dellanon sono solo polvere e disordine. Sono vestiti che non ci piacciono più, ma che teniamo per abitudine o per nostalgia. Sono oggetti rotti, ricordi ingombranti, vecchie lettere che richiamano tempi che vorremmo dimenticare o scarpe ormai sfinite. Ogni angolo pieno di queste cose rappresenta un legame con un passato che, a volte, è meglio lasciar andare.Il distacco può sembrare difficile. Ci troviamo a guardare un vecchio oggetto e pensiamo: “E se un giorno tornasse utile? E se lo buttassi e poi me ne pentissi?” Ma la verità è che ogni cosa che conserviamo senza motivo è come una catena invisibile che ci lega e ci rallenta.