Ilrestodelcarlino.it - L’autovelox “tagliola”: prende 31 multe in un mese, manager fa ricorso e vince

Ancona, 18 novembre 2024 – Autovelox fuorviante, automobilistai ricorsi dopo 31. La prospettiva, per un anconetano di 57 anni, di professione, era di dover pagare tutti i verbali, presi in poco più di un, per aver superato il limite di velocità e dire addio anche ai punti della patente. Una somma consistente se si pensa che leviaggiavano dai 130 euro ai 300 euro, pari quindi ad una somma attorno ai 10mila euro. Anche in termini di punti della patente, da decurtare, l’anconetano ci avrebbe rimesso considerevolmente. La strada incriminata è la provinciale 571, in località Romitelli di Recanati. Il Comune del Maceratese aveva cambiato il dispositivo di rilevamento della velocità sostituendo due impianti obsoleti. Un tratto di strada dove sono presenti diverse abitazioni e fabbricati produttivi e dove la prudenza ad andare piano era più che legittima ma per legge l’impianto andava debitamente segnalato.