Calciomercato.it - Kvara alla Juventus, l’annuncio dalla Georgia: “Scelta già presa”

L’attaccante non ha ancora rinnovato con il club azzurro di Aurelio De Laurentiis e tante squadre lo vorrebbero acquistareKhvichatskhelia non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli. Il club azzurro e Aurelio De Laurentiis non sono ancora riusciti a rinnovare il contratto del calciatoreno.(LaPresse) – Calciomercato.itL’accordo scade nel 2027, ma lo stipendio che attualmente guadagna il 23enne di Tiflis, non è certamente in linea con le sue qualità. Ecco perché senza un accordo, un addio in estate non si può escludere. I top team d’altronde si stanno muovendo per poterlo acquistare. Il numero uno degli azzurri, però, difficilmente si accontenterà di un’offerta inferiore ai 100 milioni di euro. Chi lo vuole è dunque avvertito.