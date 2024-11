Gaeta.it - Italia sconfitta dalla Francia: il futuro nelle Final 8 di Nations League

Facebook WhatsAppTwitter Il match di ieri traha segnato unapesante per gli Azzurri, che hanno perso 3-1 a San Siro nell’ultimo incontro del gruppo A2 di. Sebbene questaabbia precluso il primo posto nel girone, glini hanno già assicurato il passaggio alle8 grazie alla vittoria contro il Belgio. Con questa performance, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti chiude il girone al secondo posto. Adesso, l’attenzione si sposta verso i quarti die, dove si troveranno di fronte a un avversario decisamente temibile.Le8 di: cosa aspettarsiLe8 divedranno in campo le otto squadre che hanno dominato i rispettivi gironi nella Lega A. Le prime due di ogni raggruppamento si sfideranno in un formato di gare di andata e ritorno.