Anteprima24.it - In preparazione l’edizione 2025 del progetto “Maratonart Musica Arte e Storia sul sentiero dell’Acquedotto Vanvitelliano”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiA conclusione della procedura di valutazione delle proposte presentate nell’ambito della manifestazione d’interesse per la ‘valorizzazione pcipata del complessocarolino’ avviata dall’Ente Reggia di Caserta, con Decreto dirigenziale e su valutazione del comitato scientifico che ha approvato ilper il periodo settembre-2024 marzo, sarà rinnovato il protocollo d’intesa con le Associazioni per il prossimo bando, riguardante il periodo marzo-settembre. Ilha infatti soddisfatto le aspettative dell’Ente Reggia, ottenendo alcuni risultati significativi nell’ambito turistico e culturale in Valle Caudina. Il supporto dell’Ente Reggia di Caserta sarà di tipo promozionale presso il pubblico degli eventi attinenti al tema, organizzati e svolti nelle aree della Valle Caudina pertinenti.