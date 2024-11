Agi.it - "I magistrati assoggettati alla politica? Slogan folcloristici", dice il ministro Nordio

AGI - "Io continuo a predicare e ad auspicare un dialogo franco e fruttuoso con la magistratura di cui mi sento ancora di fare parte. Non esistonosgraditi. Come spero non esistano, per i, politici sgraditi". Lo ha affermato ildella giustizia Carloin una intervista al Corriere della Sera. Rispondendo a una domanda sul fatto che l'Anm abbia denunciato attacchi mirati ad assoggettare i giudiciha detto: "Non capisco da dove traggano questa convinzione. Mi attendo argomentazioni logiche, non". E sulla questione della separazione delle carriere, ilha aggiunto che "esiste in tutti i Paesi democratici che hanno introdotto, come noi, il coaccusatorio. Inglesi e americani ci ridono dietro quando diciamo che è un attentato all'indipendenza del giu".