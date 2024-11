Amica.it - I look premaman più belli di Jennifer Lawrence sul red carpet

Leggi su Amica.it

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza,è tornata a calcare il redcon diversi. Ecco le mise più eleganti di sempre dell’attrice incinta sul tappeto rosso.Il 17 novembre,ha indossato un totaldi Bottega Veneta per partecipare ai Governors Awards 2024. In occasione della premiere del documentario Bread & Roses il 14 novembre, l’attrice ha scelto un abito couture della collezione A/I 2006 di Christian Lacroix. A metà ottobre,ha partecipato all’AFI Fest 2024 con un abito trench di Dior e delle ballerine di Massimo Dutti. Rimane memorabile ildel 2021: in Dior, coperta di frange dorate con il pancione alla prima di Don’tup. GUARDA LE FOTOI bestsul reddei Governors Awards: daa Elle Fanning Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Ipiùdisul redAmica.