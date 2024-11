Ilfattoquotidiano.it - Hezbollah apre alla proposta Usa per un cessate il fuoco: c’è l’accordo di massima. Ma Israele continua a bombardare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La guerra trae Libano potrebbe presto sbloccarsi in direzione della pace. Niente di definitivo, niente di ufficiale, ma le indiscrezioni che arrivano da Beirut lasciano ben sperare:, secondo quanto riferisce Axios, è favorevolebozza di accordo diilcon, presentata dagli Stati Uniti. La risposta del Partito di Dio è stata “si, ma”, dunque i negoziatino con l’obiettivo di chiudere gli ultimi punti rimasti in sospeso. Sebbene non vi sia stato alcun accordo esplicito sulla bozza consegnata da Washington a Beirut la scorsa settimana, il gruppo ha fornito “indicazioni positive” all’intesa, secondo fonti coinvolte nei colloqui.Secondo la tv libanese Lbci, il Paese dei Cedri ha informato l’amministrazione Biden sulle intenzioni di