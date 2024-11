Bubinoblog - DE MARTINO: “LA CLAUSOLA PER SANREMO C’È NEL MIO CONTRATTO. ARIANNA MELONI…”

Stefano Desta vivendo un momento d’oro. Tutti gli occhi sono su di lui e su Affari Tuoi, il programma più seguito della tv italiana. Oggi si confessa a tutto tondo.“Non mi monto la testa. L’ho già fatto, a 19 anni, e ho avuto tutto il tempo di rismontarla”, così esordisce il giovane e talentuoso showman raggiunto dal Corriere della Sera.L’amore per la televisione è di lunga data e Stefano spiega che la tv che ama non è quella che ha vissuto ma quella che c’era prima del suo esordio in tv e ricorda i quiz condotti da Mike.“La tv che mi piace è la tv che hanno fatto quando io non c’ero. Ne cito solo uno: tutto Arbore”, prosegue Deche ora viene anche imitato al GialappaShow: “Mi fa molto ridere”.Il suo inizio è ad Amici, il talent show di Maria De Filippi: “Allora era molto lontana da me l’idea di fare il conduttore.