Gaeta.it - Cosenza in lutto per la scomparsa di Pino Iacino, ex sindaco della città

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladipiange la perdita didal 1975 al 1980, il cui funerale si svolgerà oggi alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe a Serra Spiga. L’amministrazione comunale ha dichiaratocittadino per onorare la memoria di un politico che ha lasciato un segno significativo nella storia locale. La comunità si unisce nel dolore, mostrando rispetto per il servizio die il contributo dato alla.Proclamazione delcittadinoIlè stato annunciato dalattuale, Franz Caruso, il quale ha espresso la volontà di manifestare il dolore collettivo attraverso un comunicato ufficiale. Questo gesto non solo segna un momento di riflessione, ma rappresenta anche l’unità dell’amministrazione comunale e dei cittadini nel commemorare la figura di