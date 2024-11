Agi.it - Cosa è la "droga della risata" e quali sono gli effetti (e i rischi)

AGI - La chiamano "" e ha appena fatto un'altra vittima nel nostro Paese: si tratta del protossido d'azoto o gas esilarante, l'ultima frontiera dello "sballo" mortale. Questa volta ne ha pagato le conseguenze Pierpaolo Morciano, un 26enne di Alessano in provincia di Lecce che avrebbe ispirato il gas da dei palloncini. Il protossido di azoto trova numerosi impieghi legali nei settori medico, industriale, commerciale e scientifico, come ad esempio come additivo alimentare o anestetico in ambito sanitario. Tuttavia, oltre a questi usi, da più di due secoli il gas viene utilizzato anche per i suoipsicoattivi, tra cui euforia e rilassamento. Negli ultimi anni, però, si è osservato un notevole incremento del suo consumo a scopo di sballo, sia a livello globale che in Europa.