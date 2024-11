Gamberorosso.it - Come e dove acquistare il Tartufo Bianco d'Alba spendendo il giusto. I consigli di un grande esperto

Leggi su Gamberorosso.it

«Piove oro». Questa metafora viene in mente quasi in automatico quando si guarda ildi(nome scientifico: Tuber magnatum pico) che viene “lamellato” su un risotto, un tagliolino o anche sopra un uovo. Non si tratta solo di un riferimento al prezzo di questo pregiatissimo fungo ascomicete commestibile, ma anche di quanto rappresenti una ricchezza a livello territoriale del Piemonte, considerato tra i più pregiati al mondo. Masi sceglie un? Quali sono caratteristiche da cercare e, soprattutto,se ne conserva uno nel modo migliore? Le risposte le ho trovate durante la Fiera Internazionaled’. L’evento in cui questo prodotto della terra viene celebrato, raccontato, valorizzato e, naturalmente venduto.La fiera del diamante d’Arrivati alla 94esima edizione, la kermesse è stata messa in piedi da Giacomo Morra nel 1929 «Un visionario che fu l’inventore e a suo malgrado fu il primo economicista a livello di marketing deld’, pur essendo solo un albergatore.