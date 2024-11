Thesocialpost.it - Cesara Buonamici ha denunciato il fratello per stalking: andrà a processo

Leggi su Thesocialpost.it

Una serie di atti di malizia che si è protratta nel tempo, sfociando in vere e proprie persecuzioni. Il principale coinvolto, considerato insospettabile, è l’imprenditore Cesare, fondatore dell’azienda agricola a lui intestata e, da luglio 2023, presidente di Coldiretti Firenze e Prato. Attualmente è sottoposto a uncon l’accusa dinei confronti della sorella, nota giornalista del Tg5 e volto conosciuto della televisione.Leggi anche: Pietrangeli: “Sinner? A Torino non gli ho fatti i complimenti, vi spiego perché”Il giudizio è stato deciso dal gup di Firenze, conformemente alla richiesta della procura, che accusava l’imprenditore di avere intrapreso una serie di azioni con l’intento di disturbare la vita della sorella.ha rilasciato solo poche parole, esprimendo con un tono malinconico: “È una storia triste – ha ripetuto – Non desidero commentare”.