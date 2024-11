Dilei.it - Camilla Mancini, la figlia di Roberto a Le Iene sulla propria malformazione: “Sono diversa. Ora sono libera”

Leggi su Dilei.it

Unaal viso che l’ha portata, nonostante il cognome famoso, a subire bullismo e a sentirsi “” da sempre:dell’allenatore di calcio, ha raccontato la sua storia in un emozionante monologo a Le. Una testimonianza fatta di dolore e cicatrici non ancora sanate, ma in cui c’è sempre spazio per la speranza e il coraggio di sentirsi libere.Il monologo dia LeNel toccante monologo recitato a Leha parlato della “diversità” che da sempre l’accompagna: “Stasera voglio immaginare che questa telecamera sia uno specchio e guardarmi dritta negli occhi, anche se non è facile. Per anni ho combattuto contro la mia immagine, evitando di guardarmi, ma adesso voglio provarci. Vedo me,, e vorrei dirle: Sorridi, sei coraggiosa.