BookCity, l'evento sulla disabilità inaccessibile per la relatrice in sedia a rotelle. «Milano corre? Solo se sei abile

«Organizzare un evento pubblico in uno spazioè già di per sé una discriminazione. Ma farlo per presentare un libro che denuncia proprio i meccanismi di esclusione della ‘normalità’ è un paradosso crudele, uno schiaffo a tutte le persone con». A parlare è la giornalista Valentina Tomirotti, che nei giorni scorsi è rimasta fuori da un evento dicui avrebbe dovuto prendere parte sul palco perché lo spazio scelto pereraper la suaa cui doveva partecipare era la presentazione dell’ultimo libro di Fabrizio Acanfora, intitolato L’errore. Storia anomala della normalità, che alla fine è stata cancellata.è una manifestazione culturale promossa dal Comune diinsieme ad altri enti del territorio che si svolge sul territorio della città ogni anno a novembre.