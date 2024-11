Ilrestodelcarlino.it - Valsa in guardia, la Lube è in crescita. Ballottaggio tra Davyskiba e Gutierrez

Non è la prima volta che Modena incontra in trasferta la quarta in classifica, nonostante la stagione non sia ancora giunta al suo giro di boa. E il precedente fa ben sperare: due settimane fa al quarto posto c’era Verona, e i gialloblù sono stati in grado di espugnare l’Agsm Arena; oggi dietro Perugia, Trento e Piacenza c’è laCivitanova, formazione in grandeche ha dominato anche l’esordio nei sedicesimi di Challenge Cup. In campionato i marchigiani hanno fatto 7 punti nelle ultime 3 uscite, asfaltando 3-0 sia Cisterna che soprattutto Piacenza e perdendo 3-2 sul campo di Perugia dopo essere stati in vantaggio, con merito, per 2-0. Insomma, uno stato di salute più che eccellente, che testimonia come il ringiovanimento imposto dalle politiche di contenimento dei costi di Giulianelli sia stato fatto in maniera oculata e investendo sulle risorse che laaveva già coltivato.