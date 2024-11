Ilrestodelcarlino.it - Troppe buche: lavori al Francolini. Caccia a nuovi parcheggi in centro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dalalle frazioni, al viaper 100mila euro per sistemare alcunidi Santarcangelo. Uno dei primi cantieri a partire – tra poche settimane – sarà quello al. Che è messo molto male. Verranno rifatte la segnaletica (in particolare quella degli stalli per i disabili) e alcune aree del manto stradale particolarmente ammalorate. E negli stessi giorni si interverrà anche sull’area di sosta a Stradone. L’intervento più consistente riguarderà ilo di via Martella, a Sant’Ermete, per un importo di 43mila euro. Tra iprevisti la riasfaltura, la delimitazione degli stalli – attraverso i cordoli – e il rifacimento della segnaletica. Costerà invece 32mila euro la sistemazione delo tra le vie Romagnoli, San Vito e Vecchia Emilia, a San Vito. Infine, si interverrà anche nell’area di sosta di via Eduardo Sancisi, tra le vie Ancona e Urbino.