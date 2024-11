Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-11-2024 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale in programma per questa mattina alla manifestazione corriamo al Tiburtino giunta quest’anno alla sua ventiduesima edizione La partenza è prevista per le 10 da via Grotte di Gregna con arrivo in largo Bach quartieri interessati dall’evento o Tiburtino III Colli Aniene e Ponte Mammolo attiva e chiusura al passaggio dei partecipanti termine vento previsto per le 13 Oggi ultimo giorno all’Euro per la manifestazionechocolate chiuso fino a cessate esigenze il tratto di viale Europa tra via Tupini e viale Pasteur prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo appuntamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità