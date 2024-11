Liberoquotidiano.it - "Semplicemente una codarda, come i comunisti con le Br": Luca Ricolfi fa a pezzi Elly Schlein

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tornano le violenze di piazza: dopo Bologna, Torino. E nel capoluogo piemontese i violenti rossi hanno fatto piombare nel caos il centro città, occupando addirittura la Mole Antonelliana. Una situazione allarmante. E Il Tempo chiede un'opinione al sociologo e politologo. Cosa sta succedendo? "Intanto precisiamo che, ovunque in Italia, gli studenti che scendono in piazza sono molto meno dell'1%, e quelli violenti sono a loro volta una minoranza della minoranza. Quel che sta succedendo è che la sinistra non ha la capacità di organizzare manifestazioni di massa su obiettivi prioritari, chiari e ragionevoli, e il vuoto viene riempito da manifestanti mobilitati abbastanza a casaccio sui temi del momento: clima, femminicidi, Valditara, fascismo, Salvini, manovra finanziaria, governo omicida, diritti LGBT+, ponte sullo stretto, repressione, eccetera.