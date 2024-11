Gaeta.it - Rosora, il paese senza servizi essenziali: la realtà di 300 anziani soli

Facebook WhatsAppTwitter Nella provincia di Ancona, il piccolo comune disi trova ad affrontare una difficile situazione socio-sanitaria. Circa 300abitano nel borgo, spesso separati dai propri figli, che vivono lontano. La mancanza dicome medici, farmacie e bancomat rende la vita quotidiana in questa comunità sempre più complessa.La carenza dimedici e farmaceuticiA, glisi trovano in una situazione di grande difficoltà. Attualmente, non esiste un medico di base nel, il che significa che gli abitanti non possono accedere a cure sanitarie fondamentali. Questa mancanza costringe molte persone a dover percorrere chilometri per ricevere assistenza.In aggiunta, ilnon dispone nemmeno di una farmacia, rendendo complicato il reperimento di medicinali.