Oasport.it - Quanti soldi guadagna Sinner alle ATP Finals? I soldi incassati con il trionfo a Torino

Leggi su Oasport.it

Jannikha sconfitto Taylor Fritz nell’atto conclusivo delle ATP, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica e che incoronerà il maestro del 2024. Il tennista ha rispettato i favori del pronostico sul cemento dell’Inalpi Arena di, dove ha regolato l’insidioso rivale sostenuto dal proprio pubblico e chiudendo così da imbattuto il torneo che lo ha incoronato come maestro del 2024.Il fuoriclasse altoatesino ha avuto nuovamente la meglio sull’americano, già battuto nella finale degli ultimi US Open e pochi giorni fa nel capoluogo piemontese durante il round robin). L’azzurro ha incassato anche altri 500 punti, utili per rafforzare ulteriormente il primo posto nel ranking ATP, e si è garantito un assegno ancora più generoso.JannikATP? Vincendo le quattro partite disputate prima dell’atto conclusivo, ovvero le tre del girone (contro Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Fritz) e la semifinale contro Casper Ruud, si è già garantito 2,644 milioni di dollari statunitensi (circa 2,507 milioni di euro): 331.