Perché i Paesi del Golfo sperano in un Trump equilibrato

Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti mantengono un impegno costante per la distensione con l’Iran, mentre osservano con interesse ma anche con prudenza il ritorno di Donaldalla Casa Bianca. La speranza è che il nuovo mandato del repubblicano possa porre fine a un anno di conflitti in Medio Oriente, anche se l’imprevedibilitàiana potrebbe paradossalmente riaccendere le tensioni. Per leader come il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, o il presidente emiratino, Mohammed bin Zayed,ha rappresentato un buon alleato durante il primo mandato, apprezzato per la linea dura verso Teheran e per il suo stile pragmatico, che aveva offerto alun’alternativa dopo anni di frustrazioni con le politiche statunitensi – frustrazione in parte tornata con l’amministrazione Biden.