Zon.it - Pellezzano, l’accoglienza del Papa al Sindaco e a Tiziana Morra per il ricordo di Alessandro Farina

Giornata storica per la Comunità di, una cui delegazione con in testa ilFrancesco, affiancata anche da una delegazione di Salerno accompagnata dal VicePaky Memoli, è stata accolta in audizione privata dal Sommo PonteficeFrancesco in Piazza San Pietro presso lo Stato Vaticano. Presente all’incontro con Sua Santità anche, madre del compianto.Nella circostanza, in un clima di intensa spiritualità e profonda commozione e in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete (che si celebra il 14 novembre) la delegazione disi è unita in una accorata preghiera col Santo Padre per commemorare il mai dimenticato, vittima di una errata diagnosi di diabete di tipo 1, e nel contempo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla delicata tematica relativa alla necessità di effettuare una capillare prevenzione tesa a contrastare questa subdola patologia.