Formiche.net - Parthenope, il mondo invisibile dei sentimenti

Leggi su Formiche.net

La bellezza ci salverà? Nella regione che, nel 2023, ha conquistato il podio per presenze turistiche, nella città meta privilegiata dei millennial attraversata da allarme per la criminalità minorile con tre morti solo nell’ultimo periodo, nella città dei miracoli, irrompe “”. Donna, mito,, luogo.Napoli metafora delle contraddizioni della vita e dell’amore. Teatro di libertà e sofferenza.È l’ultimo film di Paolo Sorrentino che fa discutere, con entusiasmo o perplessità, pubblico,social e anche religioso. Registrando record di incassi.Tra finzione e realtà è, forse, il viaggio più difficile e intimo per il regista di origine napoletana e romano d’adozione, già premio Oscar con “La grande bellezza”.Bisognerebbe rivedere più volte il film per percepirne il senso.