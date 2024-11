Rompipallone.it - Mercato Juventus, Giuntoli aspetta un assist da Thiago Motta

Ultimo aggiornamento 17 Novembre 2024 12:09 di Giancarlo SpinazzolaIl tecnico italo-brasiliano chiede rinforzi per gennaio,è pronto ad accettare ma ad una condizione: c’entra l’Arabia.Thiago Motta sembra aver trovato la quadratura del cerchio per la sua. Il tecnico italo-brasiliano ha modificato l’assetto tattico bianconero, puntando su Manuel Locatelli come fulcro del centrocampo e affidandosi a uno solo tra Yildiz e Conceicao per garantire imprevedibilità offensiva. Questa mossa ha liberato Timothy Weah, ormai titolare inamovibile, nel ruolo di esterno tuttofare. L’americano non solo contribuisce in fase offensiva, ma si distingue per l’impegno nella ri-aggressione, elemento chiave del pressing organizzato voluto da Motta.Tuttavia, il quadro non è privo di ombre: Dusan Vlahovic fatica a trovare continuità sotto porta, apparendo spesso fuori dal gioco.