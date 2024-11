Lutto nella ginnastica è morto Bela Karolyi | scoprì il talento di Nadia Comaneci

Leggi su Sportface.it

Lo sport mondiale piange la scomparsa ad 82 anni dell’ex allenatore diartistica. L’ex tecnico, rumeno della minoranza ungherese, è celebre per essere stato il primo allenatore di, vincitrice alle Olimpiadi del 1976, a Montreal, con un punteggio perfetto di 10, e nel 1980 a Mosca. Fu lui a scoprire e valorizzare ildella leggendaria ginnasta, che lo ha ricordato sui social: “Hai avuto una grande influenza sulla mia vita. Riposa in pace”.lasciò il suo paese per stabilirsi negli Stati Uniti nel 1981, guidando l’americana Mary Lou Retton all’oro olimpico nel 1984 a Los Angeles. Negli USA ha guidato anche Dianne Durham, Julianna McNamara, Phoebe Mills, Dominique Moceanu, Betty Okino, Kristie Phillips, Kerri Strug e Kim Zmeskal.