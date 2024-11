Metropolitanmagazine.it - Lo avete visto? Il minidress di Rita Ora x Primark è perfetto per le feste (e lo dice anche Tik Tok)

Vi sarà sicuramente capitato in questi giorni di vedere su Tik Tok l’haul deldella nuova collezioneOra x. La cantante e attrice è infatti già alla sua terza collab con il brand, questa volta lanciando una linea festiva. A dominare sono sicuramente abiti e colori scuri e glitterati, ma ciò che colpisce e ha veramente conquistato Tik Tok e le beauty influencer e fashion icons è sicuramente ilnero con fiocco. Versatile, indossabile sia solo che con un capospalla sopra (o un dolcevita o camicia sotto), èveramente per ogni occasione e da quella vibe coquette che tanto amiamo.IldiOra xper le: ecco perchéAssomiglia, in realtà, al vestito bianco con paillettes e fiocco che l’anno scorso è andato praticamente sold out da H&M.