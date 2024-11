Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2024 in DIRETTA: possibile grande rimonta di Jakobsen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Raschner troppo in controllo sul muro. Chiude terzo a 0.52. Quasi tutti guadagnano sunell’ultimo settore. Ne mancano 20. E’ il turno del norvegese Atle Lie McGrath (-0.28), uno dei grandi delusi della prima frazione.13.11 Matt fatica nel confronto con i giovani ed è 5° a 1.24. Adesso un altro austriaco: Dominik Raschner (-0.22).13.10 Solberg 4° a 0.84. Tocca al veterano austriaco Michael Matt (-0.17).13.09 Ritchie guadagna 4 decimi sul piano finale ed è secondo a 0.16. Dunque lo svedese non è stato super nel finale. Ora l’ennesima novità per la Norvegia: Eirik Hystad Solberg (-0.15). Pettorale n.51.13.07 Sturm è secondo a 0.65 da un indemoniato. E’ il momento dell’americano Benjamin Ritchie (-0.02).13.06 Eccola la gran manche.